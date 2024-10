Serie D: arriva la quarta squadra per i play off. Risultati e classifica

Si attendeva un solo verdetto in questa ultima giornata del campionato regolare. Tanti gol come era prevedibile visto che molte formazioni non avevano più obiettivi da raggiungere e quindi maggiore tranquillità e meno tattica. Non fanno sconti il Trapani e il Siracusa che buttano fuori dalla corsa play off Città di S. Agata e Real Casalnuovo, ne ha approfittato l’Acireale che diventa così la quarta squadra ad averne accesso. I play off si giocheranno domenica 12 maggio con questi confronti: Siracusa-Acireale e Vibonese-LFA Reggio Calabria.

I risultati della giornata

Akragas – Portici 1-0

Canicattì – San Luca 4-2

Castrovillari – Gioiese 0-2

Trapani – Città di S. Agata 4-2

Real Casalnuovo – Siracusa 3-4

Sancataldese – Acireale 0-1

Vibonese – Licata 4-2

Nuova Igea – LFA Reggio Calabria 1-1

Riposano: Ragusa e Locri

La classifica

Trapani 94

Siracusa 81

Vibonese 72

LFA Reggio Calabria 65

Acireale 54

Città di S. Agata 52

Real Casalnuovo 51

Ragusa 50

Canicattì 48

Nuova Igea 45

Licata 43

Akragas 42

Sancataldese 37

Portici 32

San Luca 29 (-1)

Locri 28

Castrovillari 17

Gioiese 12 (-1)