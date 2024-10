Calcio, Entella: emergenza portieri, sono in due fuori causa

C’è preoccupazione in casa Entella per quello che riguarda la situazione portieri. Il reggino Alessandro Russo è risultato positivo al Covid 19 e non sarà a disposizione per la gara di sabato contro la Reggina, mentre secondo quanto si apprende dal Secolo XIX, lo storico estremo difensore Andrea Paroni, all’Entella dal 2008, ha subìto l’ennesimo infortunio e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Per mister Tedino rimane a disposizione il titolare Borra, per il suo vice dovrà pescare dal settore giovanile.