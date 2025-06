Colpo di scena a Brescia: presentata domanda di iscrizione?

“Colpo di scena: il Brescia avrebbe presentato domanda di iscrizione al campionato di serie C. Questo quanto emerge da fonti di Lega Pro. La domanda, a prescindere dal fatto che sia stata presentata incompleta o meno, non porterà a nulla nemmeno in caso Cellino abbia saldato le pendenze scadute il 6 giugno: il termine era perentorio.

Resta da capire chi sia il firmatario, considerando che il consigliere Stefano Midolo, che aveva ereditato il potere di firma dopo l’inibizione di Cellino, si è dimesso, e il direttore generale Andrea Mastropasqua si trova attualmente in ferie. La domanda del Brescia avrà effetti sui ripescaggi/ammissioni. Se il Brescia non l’avesse inoltrata sarebbe toccato al Caldiero retrocesso in D, così invece toccherà al Ravenna”.

fonte: giornaledibrescia.it