Calcio, il Ds del Trapani Mussi: strategie e scelte per vincere un campionato di serie D

Una cavalcata esaltante, un cammino inarrestabile che forse ha sorpreso gli stessi protagonisti. Il Trapani ha strapazzato tutti, vincendo ventisei partite su trenta, non ha mai perso e festeggiato la promozione con quattro giornate di anticipo, nonostante la resistenza di una compagine come il Siracusa che per lunghi tratti della stagione era riuscita a tenere il passo. Le strategie di costruzione della squadra e i grandi colpi vengono spiegati dal Ds Andrea Mussi a ‘Be.Pi tv’: “A giugno ci siamo mossi sugli Under, poi abbiamo preso gli elementi top del girone tipo Sabatino, Bollino, Samake, la fase finale della nostra campagna acquisti è stata quella di puntare su elementi di categoria superiore. Per convincere Cocco ho dovuto prendere la nave per andare fino a Cagliari per invogliarlo a venire a Trapani. Oliver Kragl, invece, l’ho corteggiato per un paio di mesi fino a quando è arrivato da noi a ritiro iniziato“.

A campionato in corso sono arrivati anche Crimi, Palermo e soprattutto Convitto. Quest’ultimo strappato a una diretta concorrente come la Vibonese, poi risultato decisivo a suon di reti pesanti.