Calcio – DS Faggiano: ‘Nessun ducale andrà alla Reggina, vi spiego perchè’

Il rapporto privilegiato quello tra Taibi ed il DS del Parma Faggiano, per stessa ammissione di quest’ultimo all’inizio della campagna trasferimenti, avrebbe dovuto portare in amaranto una serie di giovani di proprietà della società ducale.

Nel corso dei tanti colloqui fatti, invece, nessuna delle trattative è andata in porto e la motivazione è lo stesso Faggiano ad esporla, intervistato dai colleghi di tuttoC.com:

“Al momento nessun ducale andrà alla Reggina ma non per colpa nostra. Per alcuni si tratta, anche se ci sono molte altre squadre di mezzo. Altri invece ci hanno chiesto di stare più vicino casa, quindi nel centro-nord. Io francamente avrei preferito Reggio perché parliamo di un club e di una piazza che meritano altri palcoscenici, con un diesse abile come Taibi. La Reggina non è un team di Serie C”.