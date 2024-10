Calcio – Nuovo DS per l’Asd Roccella

Enzo Federico è il nuovo ds amaranto. La società jonica, dopo accurate riflessioni, ha optato per il ritorno alla base del direttore sportivo, anche per cercare di trasmettere un pizzico di serenità in un momento particolarmente delicato della stagione con la nomina di una figura certamente ben nota all’interno dello spogliatorio roccellese.

Queste le parole del neo ds amaranto: “Ho trovato un gruppo compatto e coeso. Ho ricevuto una bella accoglienza da parte di tutto lo spogliatoio. La trattativa tra me e il Roccella andava avanti da un paio di settimane, restavano solamente da risolvere alcune formalità. Ringrazio la società per la fiducia; non posso che essere molto soddisfatto di questa chiamata e del mio ritorno in amaranto, anche se effettivamente, nonostante la separazione dell’estate scorsa, io non ho mai abbandonato i ragazzi. Mercato? Sicuramente faremo qualche intervento a dicembre. La rosa andrà puntellata in alcuni reparti e ne discuteremo con il mister“.