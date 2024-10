Calcio Eccellenza: ReggioRavagnese-Isola Capo Rizzuto non si gioca

La capolista ReggioRavagnese non scenderà in campo questo pomeriggio per affrontare l’Isola Capo Rizzuto, causa maltempo.

Il comunicato

“La gara tra ASD ReggioRavagnese e Gsd Isola Capo Rizzuto, valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, in programma questo pomeriggio alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di condizioni meteorologiche avverse“.