Ex Reggina: Emil Hallfredsson rimane in serie C dopo l'esperienza al Padova

Ancora una esperienza in Italia per l'islandese Hallfredsson, portato nel nostro paese dalla Reggina nel 2007 e con la maglia amaranto protagonista nella massima serie, 34 presenze ed un gol che tutti ricorderanno contro la Juventus. Dopo un lungo girovagare sempre nel nostro paese tra Verona, Udinese, Frosinone e Padova, per la stagione 2021-22 torna a Verona ma per giocare con la Virtus.