Calcio: Emiliano Bonazzoli trova panchina in serie B

Il sogno mai nascosto di poter tornare alla Reggina anche nel settore giovanile, mentre in panchina ha maturato esperienze nel calcio femminile. Il salto lo ha effettuato affiancando in serie C l’ex compagno di squadra Aimo Diana al Renate, per poi salvare il Fanfulla nel campionato successivo. Esperienza che per Emiliano Bonazzoli si è interrotta per sua scelta lo scorso febbraio, nonostante l’ottavo posto in classifica.

Adesso la grande opportunità che gli viene concessa dal Lecco che ha esonerato mister Foschi protagonista della promozione in serie B ed amato dai propri tifosi, ma allontanato dopo i pessimi risultati in questo avvio di stagione. Il comunicato della società lombarda:

Bonazzoli a Lecco

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano Bonazzoli.

Confermato Allenatore in seconda Mister Andrea Malgrati. Confermati come collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili“.