Calcio – Tre ex Reggina compreso Cevoli nel mirino del Cesena

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e non riguarda solo i calciatori. La Reggina, per esempio, è tra le squadre in cerca anche del nuovo allenatore e ovviamente è in buona compagnia.

Ha concluso il suo percorso in amaranto Roberto Cevoli, al termine di una stagione lunga, faticosa e caratterizzata soprattutto nella sua parte iniziale da enormi difficoltà. E’ stato esonerato con la squadra dentro la griglia play off, è stato richiamato per riportarla in condizioni non proprio ottimali.

Ha compiuto l’impresa con un settimo posto conquistato, il superamento del primo turno e l’eliminazione subìta con la pesante sconfitta sul campo del Catania. Tutto questo non è bastato per guadagnarsi la conferma, ma attirando su di se, comunque, le attenzioni di diversi club.

Ultimo in ordine di tempo il Cesena, società dal grande blasone, precipitata in serie D e immediatamente tornata nel calcio professionistico. Mister Angelini insieme ai suoi ragazzi ha vinto il campionato ma di comune accordo con la società romagnola ha rescisso consensualmente il rapporto. Si va alla ricerca di un tecnico con una discreta esperienza e soprattutto affidabile per competenza e conoscenza. Insieme a Cevoli altri due ex amaranto nel mirino del Cesena come Beppe Scienza e Ciccio Modesto. Grandi campionati anche per loro con Monopoli e Rende.