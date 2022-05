Calcio: l'ex Reggina Sounas illude il Catanzaro, la beffa arriva all'ultimo respiro

E' il Padova di Ceravolo ad andare in finale. Delusione per i 1500 tifosi giallorossi al seguito della squadra

Pareggio a reti bianche in occasione della partita di andata, incredibile finale in quella di ritorno. A Padova è andata in scena una gara giocata fino all'ultimo respiro e vinta dai padroni di casa al settimo minuto di recupero. Il Catanzaro, che ha dominato il match per lunghi tratti, era anche andato in vantaggio grazie alla rete dell'ex Reggina Sounas al minuto trenta del primo tempo.

Nella seconda parte il tecnico del Padova Oddo si è giocato il tutto per tutto mandando in campo gli uomini offensivi a disposizione, compreso il reggino Ceravolo. A tredici dalla conclusione arriva il pareggio grazie al colpo di testa di Curcio ed al settimo minuto di recupero una magistrale punizione di Chiricò ha regalato vittoria e finale ai patavini. Grandissima delusione per i circa 1500 tifosi giallorossi andati al seguito della squadra.