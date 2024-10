Calcio: il reggino Viola regala quattro punti in due partite al Cagliari e forse la salvezza

L’incredibile storia di Nicolas Viola, il reggino cresciuto nel settore giovanile della Reggina e diventato negli anni, uno dei calciatori di maggiore talento nel panorama italiano. Tecnicamente tra i più forti sicuramente, la discontinuità nel rendimento e qualche infortunio di troppo lo hanno bloccato nei momenti decisivi della sua carriera.

Paradossale come nella passata stagione il calciatore facesse fatica a trovare spazio nel Cagliari in serie B, ma a vincere è stata soprattutto la sua tenacia e la sua ostinazione. Tantissime le squadre che nella scorsa estate lo hanno richiesto, in modo particolare in cadetteria, ma la risposta è stata sempre: “No grazie, voglio dimostrare il mio valore qui e in serie A“. E in questa stagione, con lo stesso tecnico, Ranieri, che lo scorso anno gli concedeva poco spazio, si è guadagnato la maglia da titolare, ha fornito spesso prestazioni di livello e assist e segnato quattro reti. Le ultime due, consecutive, hanno consegnato al Cagliari quattro punti, i tre con l’Atalanta e il pareggio con l’Inter.