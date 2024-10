Calcio: il nuovo Ds del Catania Faggiano parla di Mimmo Toscano

Nel giorno della sua presentazione ufficiale, il nuovo Ds del Catania Daniele Faggiano ha risposto anche sulle domande riguardanti il nuovo allenatore. Da settimane si parla del possibile arrivo del reggino Mimmo Toscano, seppur quest’ultimo risulti ancora tesserato con il Cesena che però ha altre idee per la serie B. Queste le dichiarazioni del dirigente rossoazzurro: “Sull’allenatore ci stiamo lavorando. E stiamo lavorando per tentare di sbagliare il meno possibile, di certo dovrà essere motivato. Chi verrà a Catania dovrà farlo con lo stesso entusiasmo col quale sono arrivato io. Prenderemo un nome che ci soddisfi. Toscano? Non fossilizziamoci su un solo nome. Lui è uno dei nomi che stiamo vagliando ma sappiate che è pur sempre tesserato con un’altra società“.