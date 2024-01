Calcio femminile: al Torneo della Befana primo e secondo posto per la Segato

Il gruppo Under 12 femminile della Scuola Calcio Segato si aggiudica il primo posto al Torneo della Befana che si è svolto al Centro Sportivo Federale di Catanzaro organizzato dal SGS Calabria in collaborazione con LND Calabria.

Creazzo e compagne si impongono sulle pari età di V. E. Rende e Winner Boys, disputando due ottime gare vincendo in modo netto 8 a 0 e 6 a 2.

Queste le ragazze impiegate dal mister Vadalà:

Creazzo, Albano, Campolo, Cucinotta, Fedele, Greco Marino, Morabito, Quattrone, Squillaci, Surace e Zaccuri.

Onorevole secondo posto per Under 15 del mister Mazzei che deve rinunciare a Negro, Iiriti e Chirico e cede al Catanzaro 1 a 3.

Queste le ragazze impiegate con l’Under 15.

Briante, Chilà, Cucinotta, De Stefano, Fazio, Luvara, Mandalari, Morabito, Pennestrì, Stelitano, Tomasello, Verbaro.



Grande soddisfazione del presidente della Segato Agostino Cassalia: “Siamo molto contenti per quanto le nostre ragazze hanno espresso in campo, frutto di un ottimo lavoro. E’ la prima uscita ufficiale in attesa dei campionati FIGC nei quali siamo convinti che le nostre ragazze saranno protagoniste. Ringraziamo SGS e LND Calabria per l’invito“.