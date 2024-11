Calcio femminile – Convocazione in Nazionale per la reggina Silvia Praticò

Giorno 5 ottobre presso il centro di Acqua Acetosa a Roma, la calciatrice Silvia Praticò è stata convocata per la selezione della nazionale di calcio femminile under 16. Silvia milita, sin dall’età di 8 anni, presso la scuola calcio Mirabella dove ha maturato la sua esperienza calcistica partecipando a tutti i campionati del settore giovanile.

Il Tecnico Massimo Migliorini allenatore della femminile under 16 ha convocato 48 ragazze da tutta Italia per costruire la nazionale del prossimo anno. Silvia arriva a questo appuntamento un anno prima del previsto, dopo le soddisfazioni avute: stabilmente da tre anni in rappresentativa femminile calabrese e lo scorso anno è approdata anche al centro federale di Catanzaro assieme ad altre sue compagne. Un percorso partito tanti anni fa e che porta traguardi che molti ragazzi sognano per una vita.