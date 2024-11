Calcio femminile: esordio in serie B per la reggina Carlotta D’Aguì

Nata a Reggio Calabria il 31 luglio 2008, Carlotta D’Aguì ha iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni presso la Scuola Calcio Crucitti di Reggio Calabria. Sin dall’inizio, la sua passione per questo sport si è distinta, portandola rapidamente verso una carriera promettente.

I primi passi con la Reggina

Dal campionato 2021/2022, Carlotta è stata in forza alla Reggina nelle categorie Under 15, Under 17 ed Eccellenza. Durante la stagione 2022/2023, ha ottenuto notevoli risultati, vincendo il campionato regionale Under 15 e partecipando alla fase interregionale. La sua determinazione e le sue capacità l’hanno portata a essere selezionata sia nel 2022 che nel 2023 per le finali nazionali del torneo Calcio +15 con la selezione territoriale Magna Grecia.

L’esperienza in Serie C con Eugenio Coscarello

Nella stagione 2023/2024, Carlotta ha disputato il campionato nazionale di Serie C (girone C) con la squadra Eugenio Coscarello di Castrolibero, nella provincia di Cosenza. Ha totalizzato 30 presenze da titolare su 30 partite, realizzando 2 gol. Il suo ruolo di centrocampista è stato determinante, dimostrando grande solidità e costanza in campo.

Nel mese di dicembre 2023, è stata convocata per il raduno con la Nazionale LND Under 20 (area sud), un importante traguardo che conferma il suo valore e la sua crescita continua.

Il passaggio all’Academy San Marino

Nell’agosto del 2024, Carlotta si è trasferita all’Academy San Marino, entrando stabilmente nel gruppo squadra Primavera. Recentemente, ha fatto il suo esordio in Serie B contro il Brescia, in occasione dell’ottava giornata di campionato, segnando un ulteriore passo avanti nella sua giovane carriera.

In bocca al lupo alla nostra Carlotta!