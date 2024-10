Calcio femminile – Il Mirabella vince il derby e si prepara alla sfida contro la capolista (FOTO)

Grande prestazione per le ragazze di Marrara e Scopelliti, diventate concreta realtà

Grande vittoria delle ragazze del Mirabella nel derby contro le amiche/avversarie dell’Asd Mediterranea, nella partita di campionato di serie C calcio a 5 femminile.

L’incontro tanto atteso da entrambe le formazioni, si è concluso con un netto 7/2 per le padrone di casa (marcatrici del Mirabella Silvia Praticò con una tripletta, Annalisa Foti, Alessia Macrì, Alice Pantano e Alessia Macheda) che da subito hanno dimostrato la loro concentrazione e determinazione nel voler portare a casa il risultato, andando in vantaggio e concludendo il primo tempo con un netto 5-0.

Nessuna deconcentrazione, ma solo grande testa e cuore in ognuna delle giocatrici che combattendo su ogni pallone, con grande grinta e voglia di fare bene, hanno fatto divertire il pubblico presente con giocate di precisione e spettacolarità.

Ottima prestazione di tutte, quindi, ed in testa la bomber Silvia Praticò che con i suoi tre gol e le sue giocate è riuscita a far emozionare ed esaltare la voglia di fare bene del gruppo.

Il Mirabella ha una grande storia, i risultati raggiunti sono il frutto non solo delle capacità tecniche, dell’unione di spogliatoio e dell’entusiasmo delle atlete, ma di un grande lavoro di equipe che in sintonia e collaborazione i mister Domenico Marrara e Giuseppe Scopelliti ed i preparatori dei portieri Paolo Rosi e Fabio Maugeri (ultimamente assente per lavoro) svolgono da inizio campionato.

Domenica prossima scontro importantissimo in casa della capolista Corigliano, incrociamo le dita e facciamo il tifo per questa bellissima realtà reggina.