Calcio Femminile: Segato a punteggio pieno nonostante assenze pesanti

Sesta vittoria consecutiva dell’Under 15 femminile della Segato che sbanca Cosenza con un perentorio 4-1. Ottima prestazione di De Stefano e compagne, prive di calciatrici importanti come Miriam Morabito impegnata con la rappresentativa e Beatrice Iiriti infortunata.

In rete Mandalari, De Stefano (2) e Negro. Con questa vittoria la Segato del tecnico Fabrizio Mazzei consolida la classifica con un + 6 dalla seconda.

Prossimo impegno casalingo contro il Catanzaro secondo in classifica.