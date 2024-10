Calcio Femminile: la Segato batte la seconda in classifica e allunga

Finisce 9-2 lo scontro tra la prima e la seconda, del campionato nazionale Under 15 femminile. Vittoria netta delle ragazze della Segato che allungano a più 9 in classifica che vuol dire matematica vittoria del campionato e quindi passaggio alla fase interregionale.

Rientro fragoroso di Beatrice Iiriti, alla sua prima presenza dopo l’infortunio, che realizza quattro gol, le altre reti portano la firma di Chirico, De Stefano (2), Negro e Pennestri. Assente per infortunio Miriam Morabito. La prossima partita vedrà le ragazze del mister Mazzei giocare in trasferta a Potenza.