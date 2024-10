Calcio Femminile: esordio con vittoria per la Segato

Esordio con il classico “botto” per il gruppo Under 15 Femminile della Segato impegnato nel campionato nazionale di categoria.

Le ragazze dei mister Mazzei e Vadalà hanno superato per 3 a 2 le pari età del Cosenza Calcio.

Gara piacevole con apprezzabili spunti tecnici.

La vincono le ragazze della Segato sul finire con uno splendido calcio piazzato ad opera di Giorgia De Stefano. Le altre marcature le firmano Anna Chirico e Francesca Verbaro, ottima la prova di tutte le componenti il gruppo squadra, già con la testa alla prossima sfida con il Catanzaro.

Queste le calciatrici impiegate :

Briante, Chila’, Chirico, De Stefano, Mandalari, Morabito, Negro, Panuccio, Salerno, Stellitano, Tommasello, Verbaro.