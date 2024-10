Calcio: il giornalista reggino Filippo Mazzù saluta la Sampdoria

Professionista serio e preparato, il giornalista Filippo Mazzù ha iniziato il suo percorso all’interno della società professionista della sua città, la Reggina. Svolgendo in maniera egregia il suo lavoro e facendosi apprezzare anche a livello nazionale, tanto che la scorsa estate, con l’esclusione della società amaranto dal calcio professionistico, insieme all’amico e collega Luca Rovito è stato ingaggiato dalla Sampdoria. Un’avventura che secondo quanto riferito in un suo post sui canali social, si è conclusa a metà stagione: “Oggi si conclude la mia esperienza con la Sampdoria. Un viaggio intenso, a servizio di una delle squadre più iconiche d’Italia. Grazie ai colleghi e a tutte le persone conosciute in questi mesi“.

Un grosso in bocca al lupo all’amico e collega Filippo anche da parte della nostra redazione, certi che a breve troverà nuova collocazione.