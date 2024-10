Calcio, finali Regionali Asc: i risultati dei vari campionati e gli accessi alle fasi Nazionali

Con le Finali Regionali di calcio A/11-A/8-A/5 svoltesi a Rossano-Corigliano (CS), si è conclusa, nella nostra regione nel migliore dei modi, la stagione agonistica A.S.C. Calcio Calabria per l’anno sociale 2023-2024. Tre giorni intensi quelli trascorsi a Rossano, con le squadre, i dirigenti, l’Organizzazione, gli arbitri ospitati tutti presso il Resort Apulia sito in località Schiavonea, diretto alla perfezione dal Dr. Riccardo Fico e dal suo staff.

Dodici squadre presenti distribuite nei diversi campionati, che si sono dati battaglia nella tre giorni sportiva allo stadio Stefano Rizzo di Rossano Scalo per il calcio A/11 e nel Complesso Sportivo Giannone, gestito da Carmine Servidio, a Schiavonea per il calcio A/8 e A/5. Domenica mattina 9 giugno le finali, disputate sotto un caldo cocente, hanno decretato le squadre che rappresenteranno la nostra regione alle Fasi Nazionali che avranno luogo a Misano dal 13 al 15 settembre p.v. ed in particolare la Bel Ben Estetica di Reggio Calabria per il calcio A/5, l’AU Corigliano per il calcio A/8 ed l’Hammers di Catanzaro per il calcio A/11, che speriamo sapranno degnamente, sia dal punto di vista tecnico, atletico, agonistico e comportamentale, interpretare al meglio e tenere alto il prestigio e l’onore sportivo della nostra terra. Da un punto di vista tecnico gli incontri disputati hanno dimostrato ancora una volta che i campionati organizzati dall’A.S.C. palesano un’organizzazione di primo livello, supportate da squadre ben strutturate in campo ed in grado di offrire uno spettacolo sportivo amatoriale di tutto rispetto. Nel calcio A/11 si sono affrontate le migliori squadre sia del girone A che del girone B dello scorso Campionato, con l’aggiunta di due formazioni di Corigliano, che hanno reso più interessanti le fasi finali regionali, in virtù del fatto che anch’esse ben messe in campo e disponendo di calciatori di categoria superiore, hanno onorato il fine settimana con prestazioni di tutto rispetto. Per il calcio A/11 hanno partecipato quindi l’Hammers di Catanzaro, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, il Real Filadelfia, la Nuova Soverato amatori, l’United Over 40 Brogneri e la Fisioterapia Fabbricato, entrambe quest’ultime due di Corigliano.

Nel calcio A/5 si sono confrontate la Bel Ben Estetica e l’Olimpia 2000 entrambe di Reggio Calabria ed il Corigliano calcio a cinque amatoriale, mentre infine nel calcio A/8 si sono date battaglia l’AU Corigliano, la Morolia United di Schiavonea e la FC Service di Reggio Calabria.

Per la cronaca hanno ricevuto il premio come miglior portiere della manifestazione:

– calcio A/11 BRUNO RAIMONDI del Real Filadelfia

– calcio A/8 REDOINE BOUCHAMA dell’AU Corigliano

– calcio A/5 FRANCESCO CERVASIO dell’Olimpia 2000 di Reggio Calabria

Per quanto riguarda l’apposita e speciale classifica marcatori hanno conquistato il primato:

– calcio A/11 DENIS PRIONACI dell’Hammers di Catanzaro con 6 segnature

– calcio A/8 VALENTINO CALARCO della FG Service di Reggio Calabria con 3 segnature

– calcio A/5 NICOLA CRUCITTI del Bel Ben Estetica di Reggio Calabria con 8 segnature