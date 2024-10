Calcio – Virtus Francavilla-Reggina, cambia l’orario di inizio del match

La Lega Pro con il suo presidente Ghirelli ha preteso un ritorno al passato per quello che riguarda i giorni delle gare del campionato di serie C. Tre anticipi al sabato uno per girone, poi tutti i match di domenica ed il posticipo Rai scelto per il lunedi.

Diverso il discorso per quello che riguarda gli orari, dove ancora vi sono cambiamenti in anticipo e posticipo. Per la prima ufficiale della nuova stagione, ben sei le partite che hanno visto modificato l’orario di inizio e tra queste anche V. Francavilla-Reggina, inizialmente programmata per le 15 e posticipata alle 16,30.

