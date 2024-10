Reggina: acquisti e cessioni. Il riepilogo di tutti i movimenti

Qualche giorno addietro parlavano di rivoluzione in casa Reggina. I numeri tra i movimenti in entrata e quelli in uscita parlano in maniera chiara. Di seguito il riepilogo di quanto accaduto fino al momento, in attesa dell’arrivo di almeno altri due elementi (Garufo e l’attaccante) e tre operazioni in uscita (Marino, Zibert, Strambelli)

ACQUISTI: Portiere: Guarna. Difensori: Loiacono, Bertoncini, Rossi, Marchi, Bresciani, Rubin, Rolando. Centrocampisti: Paolucci, De Rose, Sounas, Bianchi, De Francesco. Attaccanti: Corazza, Reginaldo.

CESSIONI: Conson (Carrarese), Petermann, Redolfi (Vibonese), Ungaro, Mastrippolito (Bisceglie), Baclet (V. Francavilla prestito), Kirwan (Reggiana), Licastro, Sandomenico, Maritato, Ciavattini, De Falco (svincolati).

Rispetto alla passata stagione, ci sono poi tutti quei calciatori che sono rientrati alle società di appartenenza per fine prestito.

Leggi anche

Leggi anche