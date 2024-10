Calcio – Criscitiello: ‘Solo il Bari può perdere il campionato, ma le rivali hanno qualcosa in più’

Forse mai come quest’anno i tre gironi della serie C hanno suscitato così tanto interesse. La presenza di tante società blasonate desta particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori, compresi i giornalisti nazionali come il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello che dalle colonne di TMW, ha analizzato potenzialità e possibilità di vittoria delle squadre favorite, alcuni passaggi: “Investimenti importanti non solo in B ma anche in C, dove Monza e Bari stanno spendendo molto di più della metà dei club di serie B.

La forza economica è esplosiva, le capacità sono oggettive. Il Monza può sognare ma soprattutto deve ammazzare il campionato, dove mancano rivali credibili. Nel girone C, invece, solo il Bari potrà perdere il campionato anche se, rispetto al girone A, ci saranno Catanzaro, Catania e Reggina che hanno deciso di fare le cose in grande. Sicuramente le tre rivali del Bari hanno qualcosa in più rispetto ai pugliesi: l’allenatore bravo. E non è poco…”

