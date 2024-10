Reggina: pronti, via e subito contro Baclet

Pochi giorni ancora e sarà campionato. La Reggina, ritenuta dagli addetti ai lavori come una delle formazioni da battere, farà il proprio esordio sul rinnovato campo della Virtus Francavilla. Taibi proverà a consegnare a mister Toscano l’attaccante prima di domenica, ma ben consapevole di poter contare su giocatori come Reginaldo, Bellomo e Corazza, assoluta garanzia per questo campionato ed in attesa di capire che tempi avrà il recupero di Doumbia.

Per uno strano scherzo del destino, come spesso accade nel mondo del calcio, per la prima ufficiale della nuova stagione, ci si troverà di fronte quell’attaccante che nell’idea iniziale della Reggina, doveva essere protagonista con la maglia amaranto per lungo tempo, Alain Baclet, passato in prestito alla compagine pugliese.

Fortemente voluto nello scorso gennaio, con la Reggina non ha avuto molta fortuna nonostante una buona partenza. C’era talmente tanta fiducia in lui che è stato tra i pochissimi ai quali è stato offerto un contratto con scadenza giugno 2021, poi quel finale di stagione ed il cambio in panchina hanno modificato l’idea iniziale.

Come detto, la squadra di Toscano se lo ritroverà da avversario proprio alla prima uscita. Sarà il classico ex con il dente avvelenato? Vedremo.

