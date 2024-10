Calcio, Baclet: ‘A Reggio la piazza non mi ha mai accettato, subito criticato’

Inseguito per lungo tempo, è arrivato alla Reggina lo scorso gennaio. Una delle operazioni più costose per il club amaranto, in quel mercato in cui da poco si era insediato il nuovo presidente Gallo. Un avvio positivo con due gol, poi quel rigore sbagliato, qualche critica subìta e piccoli problemi fisici lo hanno portato a concludere una stagione nell’anonimato. Nonostante un contratto importante ed in scadenza nel giugno del 2021, la società con l’arrivo del tecnico Toscano non ha ritenuto Baclet all’interno del progetto e dopo un lungo tira e molla, il passaggio in prestito alla Virtus Francavilla. L’attaccante ha rilasciato una intervista ai colleghi di tuttocalciopuglia.com: ”

“Sono molto felice di essere approdato in una piazza come quella biancazzurra, è stato un corteggiamento che mi ha fatto grande piacere. Ero già stato vicino alla Virtus qualche anno fa, subito dopo l’esperienza al Martina Franca. Poi il Cosenza s’inserì all’ultimo e saltò tutto. Ora mi sono finalmente riavvicinato a casa. Con la mia grinta cercherò di trascinare la squadra.

Trocini è un bravo allenatore. I tifosi mi scrivono, mi hanno fatto sentire subito a casa. Io posso solo ricambiare questo affetto, magari a suon di gol.

Alla Reggina ho avuto un po’ di problemi, con la testa non stavo bene. Venivo da Cosenza dove mi hanno fatto sentire importante veramente, a Reggio sono stato criticato subito. La piazza non mi ha mai accettato ed io non mi sono trovato bene. Ora spero di rilanciarmi con il Francavilla, ricarico le batterie e riparto più forte di prima”.

