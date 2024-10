Calcio: nuova avventura per Ivan Franceschini

Nuova avventura per il reggino d’adozione Ivan Franceschini. Dopo le recenti esperienze con Palmese e Cittanovese, sarà ancora il tecnico di una compagine calabrese militante in serie D, il Castrovillari. La società ha prospettato un progetto a,ungo termine con la base principale rappresentata dai giovani. Ivan Franceschini ha una buona esperienza alle spalle e dopo gli ultimi anni con diverse difficoltà, spera di poter ripartire.

Ex calciatore della Reggina, anche come tecnico Franceschini è molto apprezzato per serietà e preparazione. Si prepara a questa nuova avventura con grande entusiasmo e la solita straordinaria professionalità. Tempo addietro si era parlato di un altro ex amaranto per la panchina del Castrovillari, Rolando Bianchi.