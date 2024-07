Calcio a 5 Futura, Labate: 'Mi aspetto un grande campionato'

“È un onore per me continuare a far parte di questo progetto"

Oggi, è tempo di primo step del mese di Luglio con lo Stage di allenamento sognando una maglia in prima squadra e provando ad implementare le formazioni Under 19, Under 17 ed Under 15.

Il “Tryout” è stato diviso in tre maxi raggruppamenti:

L’Under 15, riservato ai nati nel 2010 e 2011;

L’Under 17, per i 2008 ed i 2009;

L’Under 19, per i 2006 e i 2007.

Lo Stage Selettivo si terrà, con ingresso libero, nella casa della Polisportiva Futura, al Palattinà di Lazzaro mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 18.

Del gruppo Under 19 campione di Calabria ha fatto parte, determinante ed impattante, il bomber Francesco Labate.

Il giovane scalpita per fare bene in prima squadra. Ecco le sue impressioni. Importantissima riconferma.

E’ stato difficile, scegliere, ancora la Futura?

“È un onore per me continuare a far parte di questo progetto. Direi proprio di no, se penso alla Futura associo la parola certezza. È l’unica realtà nel nostro territorio ad offrire opportunità così importanti nel mondo del calcio a 5”.

Nuovo tandem alla guida. Da compagni di squadra, a compagni di squadra in campo e fuori.

Cosa ne pensi del tandem Honorio-Martino alla guida tecnica?

“Con Tonino ormai è il 3 anno con cui andrò a condividere lo spogliatoio. In questi anni mi ha aiutato notevolmente nel mio percorso di crescita, sia dal punto di vista personale e soprattutto sportivo. Per quanto riguarda Humberto non penso ci siano parole in aggiunta al suo palmares. É un professionista assoluto e si mette sempre a disposizione di tutti per dare una mano, sia dentro che fuori dal campo. Indubbiamente è un lusso avere entrambi alla guida tecnica”.

Che anno hai vissuto tra Under 19 e prima squadra?

“È stato un anno bellissimo, fatto di alti e bassi. Nell’under mi sono tolto tante soddisfazioni, un po’ di rammarico c’è perché a parer mio avevamo tutte le carte le carte in regola per arrivare alle final four scudetto, nonostante ciò ho avuto a che fare con un nuovo gruppo che subito mi ha accolto nel migliore dei modi anche grazie al mister De Stefano,sono dei ragazzi fantastici. In prima squadra altrettanto, non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”.

Conoscevi già i nuovi innesti Scalavino e Torino?

“Assolutamente, con Paolo già ci siamo conosciuti due anni fa al raduno della Nazionale, sarà un piacere averlo nello spogliatoio. Con Pasquale invece già abbiamo condiviso 2 anni di spogliatoio, prima con il Cataforio e poi nella Cormar. É un bravissimo ragazzo e sicuramente un calcettista che merita questa categoria”.

Che campionato di A2 Elite ti aspetti?

“Mi aspetto un campionato sulla falsa riga di quello precedente, molto tosto ed entusiasmante. Noi siamo pronti ad affrontarlo al massimo delle nostre possibilità per migliorare quanto fatto la scorsa stagione”.

Un commento sul pubblico del Palattinà?

“É impagabile la gioia e l’emozione che si prova quando si entra in campo a vedere tutto il Pala Attiná sold out, addirittura anche con l’under 19. Un ringraziamento speciale va sicuramente alle Mamme dei fantastici bambini della scuola calcio che ogni Venerdì erano sempre di più al solito posto ad incoraggiarci. Sicuramente è stato un fattore fondamentale ai fini dei risultati”.

Credi sia un plus ripartire da un nucleo collaudato?

“Assolutamente, ormai ci conosciamo benissimo tra noi compagni di squadra, aiuteremo in pochissimo tempo i nuovi innesti ad aggregarsi all’interno del gruppo, ci toglieremo tante soddisfazioni quest’anno”.