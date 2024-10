Calcio – Ghirelli: ‘Chi ha le risorse farà calcio, chi non le ha va fuori’

"Pallone d'Italia" ha fatto tappa a Reggio Calabria. Regole rigide per la prossima stagione

“Chi ha le risorse farà calcio, chi non le ha va fuori”. Cosi Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro durante il convegno della quinta tappa del Pallone d’Italia oggi a Reggio Calabria. L’evento, organizzato dalla Lega Pro, é l’occasione per incontrare i club della Lega Pro, le autorità e le forze dell’ordine in tutta Italia. All’evento hanno partecipato Daniela Stradiotto, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive e il Professor Nicola Ferrigni della Link Campus University di Roma.

Per il club amaranto presenti Vincenzo Calafiore, il segretario generale Salvatore Conti, il segretario sportivo Massimo Bandiera, il segretario del settore giovanile Sergio Miceli, lo SLO Pietro Casile e il responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò.

fonte: reggina1914.it