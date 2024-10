Calcio – Brutta giornata per la Reggina. Colpo Catania, crollo Trapani. La classifica

Giornata assai interessante quella di oggi, con la Reggina invece ferma per il forzato riposo. Il Catania vince ancora dopo aver battuto il Catanzaro contro la Juve Stabia, per la prima volta sconfitta in questa stagione. Non ne approfitta il Trapani, strapazzato dalla V. Francavilla. Le dirette concorrenti degli amaranto vincono tutte e si allontana ancora la zona play off, in attesa di Vibonese-Rende. I risultati della giornata:

Rieti – Catanzaro 1-0

Catania – Juve Stabia 1-0

Sicula Leonzio – Monopoli 1-0

Cavese – Paganese 4-0

Bisceglie – Siracusa 0-0

V. Francavilla – Trapani 4-1

Casertana – Viterbese 3-4

Vibonese – Rende ore 18,30

Matera – Potenza 0-3

CLASSIFICA

Juve Stabia 63

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 51

Potenza 42

Casertana, Monopoli, V. Francavilla 40

Cavese, Viterbese, 39

Sicula Leonzio, Vibonese 38

Rende 37

Reggina 33

Rieti, Bisceglie 28

Siracusa 26

Paganese 12

