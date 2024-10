Reggina, Iiriti: ‘Se non centreremo l’obiettivo, prossimo anno punteremo al primo posto’

Lungo intervento del DG Iiriti ad Antenna Febea nel corso della trasmissione Talk Sport. In altra pagina del nostro sito abbiamo parlato di aspetti societari, il dirigente amaranto si è soffermato anche sugli obiettivi sportivi immediati e della programmazione futura:

Leggi anche

“I nostri obiettivi sono ancora alla portata e lavoreremo al massimo per cercare di raggiungerli. In ogni caso la programmazione è già partita e siamo comunque pronti qualora non riuscissimo da subito, a costruire una squadra competitiva che ci consenta di lottare per il primo posto e non per i play off.

Adesso mancano ancora tante partite dove bisogna dare tutti il massimo, fare tanti punti e recuperarne qualche altro dalla penalizzazione. In questo senso sono parecchio fiducioso che almeno due si riesca ad ottenerli e poi vedremo. A fine anno tireremo le somme, se c’è qualcuno che ha sbagliato si prenderà le proprie responsabilità.

La mancanza di risultati delle ultime settimane, è riconducibile sicuramente ad episodi negativi. Penso al rigore sbagliato contro il Potenza, alla sconfitta di Francavilla con quella ingiusta espulsione ed un rigore inventato, poi con la Paganese quell’ingenua doppia ammonizione e la partita finisce 0-0. Non ci attacchiamo comunque a nulla, resettiamo e ripartiamo pensando al Catania“.

Leggi anche

Leggi anche