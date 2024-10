Ex Reggina – Semplici: ‘Missiroli giocatore intelligente e duttile’

Inaspettata quanto preziosa la vittoria della Spal contro la nuova Roma di Claudio Ranieri.

Una prova gagliarda, grande combattività, ma anche trame di gioco interessanti per quello che riguarda lo sviluppo della manovra e la qualità. Tra le fila della compagine ferrarese milita il reggino Simone Missiroli che, da qualche settimana, mister Semplici ha spostato nel ruolo di regista davanti alla difesa.

Queste le dichiarazioni del tecnico dello Spal, rilasciate a Sky Sport dopo la gara, in riferimento alla prestazione dell’ex amaranto:

“Missiroli è una ragazzo di grande intelligenza. Ho parlato con lui nel momento in cui mi è venuto in mente di spostarlo davanti alla difesa ed il ragazzo mi ha riferito che già al Sassuolo aveva ricoperto quel ruolo in qualche circostanza.

Missiroli è un giocatore duttile, capace di leggere le situazioni e con delle idee, oltre ad avere una buona fisicità”.