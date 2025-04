Serie B: esordio amaro per l’ex Reggina Davide Dionigi

Battuto in casa da un altro ex amaranto

E’ tornato in pista dopo l’amara esperienza nel 2022 sulla panchina del Cosenza, conclusasi con l’esonero. Davide Dionigi ha sostituito Viali sulla panchina della Reggiana, squadra della sua città, nel tentativo di tirare fuori dalla zona pericolo la compagine granata. L’esordio non è stato dei migliori contro un avversario molto forte e in crescita come la Cremonese. Emiliani battuti in casa con il punteggio di 1-2, dall’altra parte un altro ex Reggina, il Ds Simone Giacchetta.