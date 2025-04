Torna la Corrireggio con una bellissima iniziativa per ricordare Tommaso Maestrelli

La Corrireggio si sta preparando a ricolorare con il suo fascino particolare, il rumore delle sue voci e dei suoi passi, la primavera reggina. La corsa/passeggiata podistica aperta alla partecipazione di tutti organizzata da Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto”, giungerà quest’anno alla 43ª edizione. Andrà come sempre a esaltare lo scenario straordinario del lungomare più bello d’Italia concludendo dieci giorni di eventi di sport, inclusione, cultura, ambiente collegati tra loro attraverso un tema guida ogni anno diverso.

L’impegnativo lavoro organizzativo portato avanti a livello di volontariato in collaborazione con una vasta rete associativa e in stretta sinergia con gli uffici del Comune, della Città Metropolitana, della Castore, di Ecologia Oggi e della Fidal, ormai è entrato nel vivo e avrà nei prossimi giorni la chiusura della fase autorizzativa e la “messa a lucido” del percorso (che sarà lo stesso dello scorso anno con qualche piccolo adeguamento migliorativo).

Il Team Corrireggio mantiene lo riserbo sul tema che sarà filo conduttore di questa edizione, sul programma in via di definizione e sui vari eventi che lo impreziosiranno. Come da prassi consolidata tutti i contenuti saranno resi pubblici nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione prevista per il 15 aprile.

C’è tuttavia un’eccezione riguardante un evento speciale che andrà a chiudere il programma, nella certezza che invoglierà ancora di più tanta gente a rimanere o ritornare in città nonostante le tentazioni del lungo periodo festivo del fine aprile. Nel pomeriggio del 25 aprile, dopo la corsa/camminata della mattina, ci sarà il “ritorno” a Reggio di Tommaso Maestrelli, della sua memoria e del suo fascino. Lo straordinario allenatore che contrassegnò – con la sua personalità, i suoi successi e le sue innovazioni, la sua umanità – un periodo storico fondamentale e indimenticabile della Reggina, della Città e del calcio italiano è, infatti, protagonista assoluto del film “Maestro. Il calcio a colori di Tommaso Maestrelli”, dei registi Francesco Cordio e Alberto Manni, che sarà proiettato, in una delle poche anteprime nazionali, alle ore 18 presso il Cineteatro Odeon di Reggio Calabria, ad ingresso gratuito per dare a tanti la possibilità di assistervi.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Team Corrireggio e il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”, grazie alla generosa disponibilità dei dirigenti del Cineteatro Odeon, con l’adesione piena del Comune della Città Metropolitana di Reggio oltre naturalmente alla Reggina 1914, che sarà presente con una numerosa rappresentanza insieme a tante altre realtà sportive e non del territorio reggino.

Ospite prezioso della serata sarà Massimo Maestrelli, figlio del grande Tom, che conserva un forte legame sentimentale con la città dello Stretto. In coincidenza con un momento decisivo per la squadra amaranto, la speranza è che dal film su Maestrelli venga idealmente una spinta per un prossimo “ritorno al futuro”.