Calcio a 5: la Futura a caccia di una nuova impresa

Un sabato a Pescara, per provarci e cavalcare l’onda PlayOff. E’ ancora negli occhi di tutti gli sportivi lo straordinario gol firmato da Paolo Parisi, che ha deciso la sfida contro il Città di Melilli riaprendo, di fatto, la corsa post-season.

Sabato 5 aprile 2025 alle ore 15, i giallo-blu cercano una nuova impresa.

Trasferta lunga ed impegnativa per i ragazzi allenati dal duo Tonino Martino ed Humberto Honorio con la complicità del Direttore Tecnico Angelo Saccà ed il vice Francesco De Stefano.

Si gioca a Pescara.

Giallo-blu salvi già da tempo ma pronti con volontà per provare a stupire.

Il cammino verso la corsa Playoff proseguirà tutto con sfide complicatissime come la gara interna del 25 aprile contro Taranto, la trasferta in casa dell’Itria e la sfida finale in casa contro la Ternana.

Tra le fila degli abruzzesi, Morgado e Junior, vincitori di tanti scudetti e titoli, fanno ancora la differenza nonostante l’età, idem Coco Smith, assente nella gara di andata con tantissimi anni di serie A nel bagaglio. Rodriguez e Calderolli sono giocatori navigati e importanti per il collettivo. Masi, Marrazzo, Liviero e Baiocchi rappresentano invece la quota italiana, alzando il livello del roster. Mazzocchetti (con trascorsi in Serie A) e Cilli sono portieri di grande affidamento. La squadra, allenata da Saverio Palusci (anche lui con trascorsi in A).

All’andata vinse la Futura al Palattinà, un gioiello bellissimo all’interno di un’annata da ricordare:segnarono Simone Minnella,Pizetta,Honorio ed uno strepitoso Capitano Jean Carlos Cividini.

Oggi, lo staff tecnico giallo-blu fa la conta: squalificati Pizetta e Scopelliti (pedine dalla valenza, carattere, caratura tecnica unica nella categoria), infortunato Giardiniere così come gli infortunati di lungo corso.

Serve una vera e propria impresa.

Arbitrano i signori Giuseppe Lamorgese di Palermo, Diego Loris Mitri di Albano Laziale con Matteo Pio Ferrante di Pescara al cronometro.