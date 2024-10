Calcio Giovanile – Academy Ludos Vecchia Miniera ai nastri di partenza

Per iniziare, o continuare, a crescere all’insegna del divertimento la Scuola Calcio Ludos Vecchia Miniera vi aspetta venerdi 7 settembre per il consueto raduno di inizio stagione, nel quale lo staff tecnico e dirigenziale incontrerà le famiglie e illustrerà il programma didattico sportivo. Successivamente a partire da lunedi 10 settembre, nella confortevole struttura sportiva coperta “Momenti di sport Moscato” a Gallina (RC) sarà possibile far svolgere ai propri piccoli calciatori nati negli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013, delle attività tecniche motorie, in un clima familiare e confortevole.

Non è richiesta nessuna abilità particolare per potersi iscrivere: le attività offerte si realizzano tramite il lavoro di istruttori qualificati e competenti che seguiranno un programma tecnico appositamente definito, e che si metteranno a disposizione dei piccoli con entusiasmo e dedizione per farli divertire ed allo stesso tempo far conoscere ed apprendere i vari aspetti del gioco del calcio. L’Academy Ludos Vecchia Miniera è un percorso formativo,ma soprattutto educativo che si prefigge, di prendersi cura dei giovani atleti avviandoli verso una crescita psico-fisica , armoniosa e salutare.

Un progetto fortemente voluto dal consiglio direttivo dell’associazione radicata ad Arangea, che nata nel 2010 ha deciso di investire le proprie risorse mettendo al servizio dei più piccoli uno staff tecnico professionale, composto da esperti in attività tecnico-motorie, mediche, pedagogiche e ludiche.

Per qualsiasi informazione contattare il resp. Tecnico Iiriti Domenico al 328-8736764.