Calcio giovanile – Al Reggio Village il 13° Memorial “Vincenzo Perpiglia”

Appuntamento con la tradizione che si rinnova come ogni anno. La location il centro sportivo del Reggio Village, la società organizzatrice l’Asd Valanidi Calcio Giovanile che con la sua Scuola Calcio Francesco Cozza, anche per questo 2017, ha voluto ribadire la sua vicinanza alla famiglia Perpiglia, con il 13° Memorial in ricordo del signor Vincenzo, grande uomo di sport, sempre vicino ed attento soprattutto al calcio giovanile.

Sette le squadre partecipanti, il Reggio 2000, Centro Reggio Junior, Circolo Crucitti, Saline Joniche, San Filippo Neri, S. Elia ed ovviamente la Scuola Calcio Francesco Cozza. Una mattinata all’insegna del divertimento per le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, con un coinvolgimento di circa 500 atleti. La manifestazione si è conclusa con la consegna delle targhe ricordo per tutti e come sempre senza vincitori nè vinti.