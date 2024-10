Calcio giovanile – In campo la Reggina con gli under 17 e Under 15

Si torna in campo dopo la pausa. Le selezioni Under 17 e Under 15 affronteranno domenica sul campo numero 3 del Centro Sportivo Sant’Agata i pari età della Vibonese. Ecco il programma completo:

Campionato Under 17 girone E, 10ª giornata

Reggina-Vibonese, domenica 1 dicembre, ore 12:15

Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3 – Via Sbarre Inferiori, 304 A – Reggio Calabria (RC).

Campionato Under 15 girone E, 10ª giornata

Reggina-Vibonese, domenica 1 dicembre, ore 10:30

Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3 – Via Sbarre Inferiori, 304 A – Reggio Calabria (RC).