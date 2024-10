Calcio giovanile – Federico Polimeni dal Mirabella al Crotone

L’A.S.D. Mirabella è lieta di annunciare la cessione a titolo definitivo del proprio centrocampista Federico Polimeni, classe 2005, alla società professionistica F.C. Crotone, che andrà a raggiungere l’ex Mirabella Alessandro Zimbalatti, classe 2004.

Federico Polimeni ha iniziato, e sempre giocato, al Mirabella, sin dall’età di 5 anni, dove è cresciuto non solo calcisticamente.

Adesso si è trovato a fare una scelta che potrà cambiare il suo futuro, ma che ha già i suoi effetti con il trasferimento nella foresteria del Crotone e con la scelta delle scuole superiori a Crotone.

Dopo l’ottima annata con i giovanissimi del Mirabella, diretti dal d.g. Davide Tortorella, guidati dal prof. Latella e preparati atleticamente dal prof. Nisticò, Federico Polimeni, dopo numerose richieste di società professionistiche, ha scelto la massima espressione, ad oggi, del calcio calabrese per poter continuare a coltivare i propri sogni.

Impegno, sacrificio, volontà e, non per ultimo, studio sono i fattori fondamentali per questo risultato.

Da tutto il Mirabella e, soprattutto, dagli ex compagni di squadra un caloroso augurio che questo sia soltanto l’inizio di innumerevoli soddisfazioni.