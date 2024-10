Calcio giovanile – Pareggio e spettacolo tra Catanzaro e Reggina. Cade l’Under 15

La compagine di mister Assumma accede ai play off da seconda in classifica

Gol e spettacolo tra Catanzaro e Reggina U17. Al Centro Federale sono i giallorossi a portarsi avanti dopo soli due giri di lancette ed allungando sino all’1-3 di fine primo tempo (Provazza a segno per gli amaranto). Nella ripresa mister Assuma si gioca la carta Bezzon, già protagonista con la Berretti al De Simone di Siracusa. Ed è proprio il centrocampista classe 2002 a scuotere i suoi. Pronti, via e la Reggina accorcia, prima di raggiungere il pari con Ambrogio. Bolognino fa doppietta, proprio ai titoli di coda, ma è sempre Bezzon (due le reti per lui) a fissare il punteggio sul definitivo 4-4. A due giornate dal termine i ragazzi di Assumma hanno la certezza di giocarsi le proprie chances play-off da secondi della classe.

UNDER 17 GIRONE E, 20^ GIORNATA

CATANZARO-REGGINA 4-4

MARCATORI: 2′, 89′ Bolognino (C), 30′ Cristiano (C), 31′ Provazza (R), 40′ Fulco (C), 46′, 90′ Bezzon (R), 79′ Ambrogio (R).

CATANZARO: Tanni, Talarico, Napoli (78′ Riccelli), Bolognino, Ferraira, Miletta, Cristiano (80′ Pipicella), Borgesi, Penna (46′ Cusumano), Fulco (63′ Casella), Santacroce (63′ Mirante). A disposizione: Tomo, Calabretta, Soverino, Spina. Allenatore: Spader.

REGGINA: Lofaro, Scalise, Bongani (34′ Nemia), Currò (46′ Bezzon), Pellicanò (46′ Cama), Misiti, Provazza, Ambrogio (75′ Scolaro), Domanico, Verteramo, Rao. A disposizione: Stillitano, Spanò, Pansera, Tersinio, Nirta. Allenatore: Assumma.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza (Galluzzo e Ierace di Locri)

L’Under 15 di mister Romeo, decimata dalle assenze, vende cara la pelle contro un buon Catanzaro. Decide la doppietta di Viotti in avvio di gara, ma gli amaranto restano in partita, provando più volte a riaccendere la speranza.

UNDER 15 GIRONE E, 20^ GIORNATA

CATANZARO-REGGINA 2-0

MARCATORI: 3′, 7′ Viotti.

CATANZARO: Columbro, Funaro (71′ Tropea), Scavone, Leone (71′ Spina), Tutino, Megna, Gridà (58′ Angotti), Randazzo (71′ Napoli), Viotti (58′ Vasapollo), Belpanno, Castiglione (71′ Coscarella). A disposizione: Fanile, Romeo, Nebbioso. Allenatore: Teti.

REGGINA: Tortorella (67′ Marateia), Diurno (46′ Oriente), Malara, Maressa, Fumuso, Hilal (46′ Longo) , Foti, Lofaro, Golia (46′ Saba), Zucco, Pipitone (60′ Vilasi). A disposizione: Gatto, Favasuli, Moncalieri, Casile. Allenatore: Romeo.

ARBITRO: Giuseppe Di Santo di Cosenza.

NOTE – Ammoniti: Angotti (C), Foti (R). Calci d’angolo: 2-2.