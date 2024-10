Calcio giovanile – Reggina, Under 17 e Under 15 fanno il pieno

Seconda vittoria consecutiva in altrettante gare per la Reggina under 17 allenata dal tecnico Tobia Assumma. Una gara in cui la compagine amaranto ha disputato un ottimo primo tempo per poi scendere d’intensità in avvio di ripresa. Buona la prestazione del collettivo che nei momenti di difficoltà ha saputo soffrire, sugli scudi l’estremo difensore Lofaro che ha neutralizzato un calcio di rigore assegnato per un dubbio fallo in area. Bene anche l’under 1r5 di mister Mangano. Dopo il pareggio interno all’esordio, arrivano i primi tre punti della trasferta grazie alle reti di Golia e Zucco

UNDER 15

VIBONESE – REGGINA 0-2

Marcatori: 13’ Golia, 49’ Zucco

VIBONESE: De Fazio, Caparra, Ferraro, Toscano (52’ Gaglianò), Comito (62’ Iannelli), Bruni, Solano (52’ Virdò), Bellocci, La Torre, Benkhalqui (62’ Giacco), De Salvo (62’ Patania) All. –

REGGINA: Tortorella, Diurno, Malara (80’ Moncalieri), Casile (80’ Oriente), Bordò, Falzia, Foti (76’ Fascetti), Golia (68’ Martelli), D’Agostino, Zucco (76’ Moncalieri), Hilal (68’ Campolo) All. Mangano

UNDER 17

VIBONESE – REGGINA 0-1

Marcatori: 11’ Verteramo

VIBONESE: Zampaglione, De Marco, Riga, Aboulfath, Tosti, Favasulli, Rubino, Galluccio, Puntoriero, Laganà, Fortugno All. –

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (89’ Tersinio), Scalise, Misiti, Provazza (’70 Giardiniere), Ambrogio, Puggioni (39’ Domanico), Verteramo, Rao All. Assumma