Calcio giovanile – Reggio Village protagonista del “Torneo di Carnevale”

Si e svolto presso il centro sportivo Reggio Village il primo Torneo di Carnevale per le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Una bellissima giornata di sport all’insegna del divertimento e di grande festa, che ha coinvolto circa 500 piccoli calciatori delle Società partecipanti di seguito elencate: C.S.P.R., Roccella, San Gaetano Catanoso (2 squadre), Circolo Crucitti (2 squadre), Gallico Catona (3 squadre), La Nostra Valle, Loreto, Mirabella (5 squadre), Saline (3 squadre), Soccer Lions (2 squadre), Reggio Village (10 squadre). La manifestazione si è sviluppata con la classica formula dei gironi all’Italiana, seguita dalle finali che ne hanno decretato le vincitrici. Adesso per categoria le squadre che si sono affrontate per la conquista del gradino più alto del podio.

Cat. Esordienti – finale Reggio Village Blu – Mirabella (vincitrice Mirabella).

Cat. Pulcini – Finale C.S.P.R. – Gallico/Catona (vincitrice C.S.P.R.).

Cat. Primi Calci – Finale Reggio Village Blu – Mirabella (vincitrice Reggio Village Blu).

Cat. Piccoli Amici – Reggio Village Giallo – Circolo Crucitti (vincitrice Circolo Crucitti).

La manifestazione è stata patrocinata dall’ A.S.C. di Reggio Calabria che ha gentilmente offerto i premi.

All’ A.S.C. nella persona del Presidente Antonio Eraclini, vanno i ringraziamenti della Società organizzatrice.