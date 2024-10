Calcio Giovanile: dominio della Segato al torneo Academy Juventus

Ennesimo trionfo per la Segato Scuola Calcio Elite, società del presidente Agostino Cassalia che si aggiudica il primo posto al torneo Academy Juventus che si è svolto a Messina dal 17 al 19 marzo, al quale hanno partecipato le società Academy Juventus di tutta l’Italia, due gruppi della Juventus ed alcune compagini siciliane.

Primo posto per il gruppo Under 13, guidato dal mister Antonino Cassalia, per il gruppo Under 12 guidati dal mister Luigi Puntorieri e primo posto nel triangolare (nella categoria pulcini non sono consentite finali) del gruppo Under 11 guidati dal mister Domenico Quartuccio.