Calcio giovanile: la Segato rinnova la collaborazione con la Juventus. I dettagli

“La società Segato S.S.D. a R.L. comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2024-2025 e 2025-2026) la collaborazione con Juventus Football Club. La prossima stagione si entrerà così nell’ottavo anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e la società reggina. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il ‘Metodo Juventus’ attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare professionalità e programmazione Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

“Sentiamo di condividere – afferma Agostino Cassalia – questo importante e prestigioso riconoscimento con tutto lo staff tecnico, con tutti i nostri piccoli e grandi calciatori e con i genitori che affidano la crescita sportiva dei loro figli alla nostra società. Ringraziamo la Juventus FC, il responsabile del settore giovanile Massimiliano Scaglia, il responsabile attività di basa Luigi Milani, il direttore delle Academy Andrea Vaccarono. Continueremo a impegnarci affinché i nostri calciatori possano crescere in un ambiente sereno che li guidi e li aiuti nel loro percorso, senza creare false aspettative ma consapevoli di poter dare un importante supporto tecnico-educativo“.