Calcio giovanile: grande soddisfazione in casa Segato. Nicole Nigro allo stage della Juventus

Nicole Nigro aggregata al gruppo giovanissimi, ha evidenziato grandi doti tecniche oltre che ottime capacità di corsa e di calcio. La giovane calciatrice sarà ospite della Juventus Femminile per sostenere una prova di tre giorni. Sempre in ottica femminile, monitoraggio continuo per Beatrice Iiriti. Bea, anno 2010, ha avuto in questa stagione una crescita esponenziale, tanto che a dispetto della giovanissima età (12 anni) è stata già a Torino a sostenere tre giorni di allenamento sempre con la Juventus Femminile.