Calcio Giovanile: la Segato vince ancora il titolo regionale con i Pulcini

La Scuola Calcio Segato si conferma Campione Regionale Pulcini. Costagliola e compagni concludono un percorso netto con la vittoria in finale contro il Crotone, bissando la vittoria dello scorso anno con il gruppo 2014. Il centro tecnico federale di Catanzaro ha ospitato la finale con una grande cornice di pubblico, passionale ma molto corretto. Grande soddisfazione in casa Segato al quinto titolo regionale della stagione. Visibilmente soddisfatto il mister Antonino Cassalia che oggi sostituiva il fratello Demetrio: “L’attività di base rappresenta il cuore pulsante del nostro progetto sportivo, e proprio qui che emerge il lavoro quotidiano, bissiamo i titoli Regionali nelle categorie Esordienti Elite e Pulcini segno che il percorso intrapreso è quello giusto. Dedichiamo questo successo al nostro mister Antonio Greco che subito un delicato intervento chirurgico”.