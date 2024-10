Calcio Giovanile – Stagione chiusa per l’Academy Bovalino

Era un appuntamento molto sentito, e per questo particolarmente atteso da tutti. Il mondo Academy di BC5 (bovalino calcio a 5), in tutte le sue componenti: dirigenti, tecnici, giocatori in erba e genitori, si sono riuniti ieri sera, con inizio alle ore 20, presso la “Sala Meeting Nexcom” del Parco dei Gelsomini a Bovalino (RC). L’occasione è stata la chiusura ufficiale dell’attività sportiva per la stagione 2018/19; nettamente positivo il bilancio finale che è stato caratterizzato da ottimi risultati conseguiti ad ogni livello, lo testimonia il fatto che molti dei ragazzi sono già sotto osservazione di società professionistiche. Ad introdurre la serata ci ha pensato il Presidente Vincenzo Scordino, queste le sue parole: “Grazie per questo fantastico anno di scuola calcio.

Noi lavoriamo per lo sviluppo dei vostri figli a 360 gradi, dall’ambito principalmente sportivo a quello, non meno importante, umano. Ed è per questo che ci teniamo a crescere tutti insieme, grandi e piccoli, con l’unico obiettivo che ci accomuna che è quello di ottenere sempre maggiori risultati così sul campo come nella vita” E’ stato poi mister Sansotta, responsabile tecnico di BC5 Academy, a dire: “I risultati di quest’anno sono stati sorprendenti, i bambini ci hanno regalato soddisfazioni oltre le più rosee aspettative. Non si tratta solo di calciare un pallone, qui si parla di crescita globale senza escludere alcuno, dai più piccoli ai più grandi.

Ci tengo, inoltre, a rimarcare il fatto che ci sono anche ragazzini molto forti tecnicamente che hanno, di conseguenza, suscitato l’interesse di società professionistiche che non hanno perso tempo e ci hanno già chiesto di poterli visionare; ciò è naturalmente un risultato che ci inorgoglisce e che ci ripaga del grande lavoro portato avanti nel corso di tutta la stagione” Prima di concludere la bella serata è stato illustrato il programma sportivo per la stagione futura e sono stati consegnati a tutti i ragazzi i diplomi che attestano lo straordinario impegno profuso nel corso dell’intero anno, poi il fatidico rompete le righe!