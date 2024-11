Calcio: Pippo Inzaghi disposto a restare fermo dopo le ultime esperienze

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano ma al momento nessuno lo prende. O forse sarebbe meglio dire Pippo Inzaghi non si fa prendere, nel senso che le proposte per lui non mancano soprattutto in serie B (Salernitana, Pisa e Bari), ma scottato da esperienze recenti non particolarmente esaltanti, vuole riflettere e anche molto sul progetto da sposare e volendo se non particolarmente convincente potrebbe decidere anche di riposarsi fino alla chiamata giusta.

E’ quanto ha dichiarato a ‘Focus Serie C’ su Ottochannel, partendo da quella che sembra una certezza, il sicuro non ritorno alla Salernitana: “Vivo ancora a Salerno, qui mi trovo benissimo. Quando giro per le strade ancora ricevo molto affetto da parte della gente ed è veramente bello. Ovviamente auguro alla Salernitana tutte le migliori fortune per il futuro. Per il momento mi godo la famiglia e aspetto un progetto importante, se poi non dovesse arrivare resterò in vacanza. E aspetterò il momento giusto per rientrare“.