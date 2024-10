Calcio – Per Ivan Franceschini c’è una calabrese, ma non è la Reggina

Probabilmente ha sperato in una chiamata della Reggina fino all’ultimo momento, perché Ivan Franceschini sa bene che comunque ha la stima della famiglia Praticò, ma evidentemente i programmi del nuovo tecnico Cevoli non prevedevano la sua figura all’interno di uno staff già composto.

Una stagione, quella trascorsa, in attesa di una chiamata, anzi della chiamata giusta, visto che diverse proposte sono state rifiutate da Franceschini perché non ritenute adeguate.

Da qualche giorno, invece, si parla di un forte interessamento del Rende come vice Modesto, altro ex amaranto, diventato da qualche settimana ufficialmente il responsabile della guida tecnica dei biancorossi. I due si conoscono bene per aver indossato nello stesso periodo la maglia della Reggina, stagione 2005-2006, l’anno dopo Ivan è stato ceduto al Torino.

Potrebbero tornare compagni di avventura a breve, alla conduzione di una delle grandi sorprese dello scorso campionato.